Динамика экономического роста Кыргызстана будет зависеть как от внутренних, так и от внешних факторов развития. Об этом во время агропромышленного форума «Создание устойчивого агропромышленного сектора в КР» рассказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

К внешним рискам, по словам чиновника, могут относиться климатические катастрофы, которые способны повлиять на экономическую активность, производительность и урожайность.

«Эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений из-за крупномасштабного климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, который оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после своего пика в 2023 году. Поэтому высока вероятность повышения жары и в 2024», — отметил Жапаров.

Глава Кабинета министров подчеркнул, что экономические вызовы могут повлиять на всю Центральную Азию, обращая внимание на долгосрочные прогнозы. По его словам, к 2050 году ожидается рост населения в регионе на 27%, что приведет к увеличению потребности в продовольствии на 35% и в питьевой воде — на 50%.

Жапаров подчеркнул важность водных ресурсов и зеленой энергетики как ключевых элементов для сотрудничества между странами Центральной Азии. Глава Кабмина выразил мнение, что данные ресурсы должны стать основой для устойчивого развития всех государств региона.

В конце 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о намерении ввести в 2024 году чрезвычайный режим экономии воды из-за ее нерационального использования, подчеркнув, что это стало причиной серьезных проблем для экономики страны.

Эль-Ниньо — феномен колебания температуры поверхностного слоя воды Тихого океана. Характеризуется способностью заметно влиять на климат, провоцировать экстремальные погодные явления: от лесных пожаров до тропических циклонов и длительных засух.