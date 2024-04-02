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Израиль «нечаянно» убил гумработников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал «непреднамеренный удар» по гражданским в секторе Газа. Среди жертв - иностранные сотрудники World Central Kitchen
Израиль «нечаянно» убил гумработников
Убийство гумработников в Газе / Фото: Reuters / Others
2 апреля 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал случайный удар по группе невинных людей в секторе Газа. Об этом говорится в его видеообращении, распространенном канцелярией премьера.

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — заявил Нетаньяху, пообещав принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Подробности произошедшего остаются неясными, однако ранее израильская армия выразила соболезнования World Central Kitchen - организации, занимающейся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от стихийных бедствий.

Соболезнования последовали после гибели сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара по их автомобилю в Газе. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Во вторник стало известно о гибели сотрудников World Central Kitchen в результате удара к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Среди погибших - четверо иностранных граждан из Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши, работавших для помощи пострадавшим от различных катастроф.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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