Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что пока нет оснований связывать явления, известные как «гаванский синдром», с деятельностью российских спецслужб.

«Разведывательное сообщество не приходило к такому выводу. Разумеется, разведка подготовила оценку. Поэтому я должна переадресовать [этот вопрос] в аппарат директора национальной разведки», – сказала Жан-Пьер.

Представительница Белого дома добавила, что администрация президента США активно занимается изучением «гаванского синдрома».

Президент Джо Байден дал указания федеральному правительству гарантировать, что пострадавшие американские государственные служащие и их семьи получат необходимую поддержку и доступ к медицинской помощи вовремя.

Ранее журналисты-расследователи высказали предположение, что заболевания американских чиновников, известные как «гаванский синдром», могли быть спровоцированы действиями российской военной разведки.

«Гаванский синдром» стал известен после того, как в 2016 году сотрудники американского посольства на Кубе сообщили о необычных и тревожных симптомах. Пострадавшие испытывали различные проблемы со здоровьем, включая ухудшение слуха, бессонницу, ухудшение памяти, проблемы с равновесием и концентрацией внимания. Эти симптомы продолжались на протяжении нескольких месяцев и сопровождались жалобами на боли в ушах и ощущением интенсивного давления и шума в голове.

В понедельник Москва назвала обвинения в причастности к «гаванскому синдрому» беспочвенными.

«Тема обсуждается в прессе уже много лет. И с самого начала чаще всего ее связывают с российской стороной. Но никто так и не опубликовал никаких убедительных доказательств, так что все это не более чем беспочвенные и необоснованные обвинения», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.