После израильской атаки на иранское консульство в Дамаске член иранского парламента Джалал Рашиди Кучи в своем аккаунте в соцсети X выразил угрозу в адрес Азербайджана, предложив «открытую и прямую атаку на дипломатическое представительство «сионистов» в одном из дипломатических центров региональных стран, предпочтительно в Азербайджане».

Такой шаг, по мнению депутата, станет ответом на военное нападение Израиля. По его словам, «промедление, терпение и задержка в предоставлении решительного ответа <...> равносильно сильному удару по репутации и чести великого имени Ирана».

Стоит отметить, что отношения между двумя странами остаются напряженными, а работа азербайджанского посольства в Иране до сих пор не восстановлена. Ранее Азербайджан в одностороннем порядке отозвал свою дипломатическую миссию после нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года.

Иранские власти ранее выражали недовольство относительно связей между Азербайджаном и Израилем, однако последние события могут привести к дальнейшему напряжению в отношениях между Тегераном и Баку.

Напомним, накануне Израиль нанес ракетный удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, в результате которого был разрушен комплекс зданий, включая консульство Ирана. В результате атаки погибли не менее 11 человек, в том числе два генерала Революционной гвардии Ирана.

Четыре анонимных израильских чиновника подтвердили The New York Times, что Израиль стоит за ударами по иранскому консульству в Дамаске, но опровергли, что атакованное здание обладало дипломатическим статусом.