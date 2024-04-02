ТУРЦИЯ
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Пожар в Стамбуле: есть погибшие
Пожар в 16-этажном здании в Гайреттепе унес жизни 29 человек, еще один находится в тяжелом состоянии. Начато расследование
Пожар в Стамбуле: есть погибшие
Пожар в стамбульском Гайреттепе / Others
2 апреля 2024 г.

Во время ремонтных работ в развлекательном заведении, расположенном в подвале 16-этажного здания в стамбульском районе Гайреттепе, произошел пожар.

Во время ремонтных работ в подвальном помещении здания, где располагался ночной клуб в стамбульском районе Гайреттепе произошел пожар.

В результате пожара погибли 29 человек. Еще один человек остается в тяжелом состоянии в больнице, сообщило управление губернатора Стамбула.

Сразу после сообщения о пожаре на место происшествия были направлены бригады пожарных, медиков и полиции. Полиция обеспечила необходимые меры безопасности, а пожарные, задействовав 31 машину и 86 сотрудников, приступили к тушению пожара. Огонь охватил подвальное помещение здания, которое использовалось в качестве ночного клуба.

Благодаря оперативным усилиям пожарных, пожар был потушен. В связи с произошедшим в управлении губернатора Стамбула объявили о начале расследования причин пожара.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с министром внутренних дел Али Ерликаей и получил информацию о трагедии. Глава государства выразил соболезнования в связи с потерей жизней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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