В Кыргызстане с 5 апреля текущего года прекращается работа карт национальной платежной системы «Мир». Решение об этом было принято «Межбанковским процессинговым центром» (ЗАО «МПЦ») Кыргызстана — оператором национальной платежной системы «Элкарт» — в связи с введенными США санкциями в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора системы «Мир».

В заявлении МПЦ говорится: «С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК».

Это решение на фоне санкций США против НСПК подчеркивает усилия финансовой системы Кыргызстана по минимизации возможных рисков для местных банков и их клиентов. Карты «Мир» были введены в Кыргызстане в 2019 году в рамках интеграции с российской платежной системой и с тех пор использовались для обеспечения трансграничных платежей между двумя странами.

Первые признаки проблем начались осенью 2022 года, когда Минфин США предупредил о возможных наказаниях для иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с НСПК. К тому времени, поддержка карт «Мир» уже была приостановлена в 10 из 23 кредитных организаций Кыргызстана.

Данное объявление последовало за аналогичными мерами, принятыми другими странами, включая Армению, где платежная система ArCa также прекратила обслуживание карт «Мир» (за исключением ВТБ Армения). Санкции США против НСПК, введенные в феврале 2024 года, усилили международное давление и привели к ограничению использования карт «Мир» за пределами России.