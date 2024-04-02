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Казахстан непричастен к удару по Татарстану
Минобороны Казахстана опровергло обвинения о причастности Казахстана к атаке беспилотников по Татарстану
Казахстан непричастен к удару по Татарстану
Казахстан / Фото: Reuters / Others
2 апреля 2024 г.

Министерство обороны Казахстана опровергло сообщения в некоторых СМИ о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, были запущены из Казахстана.

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в заявлении военного ведомства.

В Минобороны центральноазиатской республики отметили, что подобные недостоверные сообщения направлены на дискредитацию Республики Казахстан: «Просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации».

Напомним, сегодня утром беспилотники впервые долетели до Татарстана и атаковали цели в Нижнекамске и особой экономической зоне «Алабуга». Российские СМИ пишут, что это спецоперация ГУР Украины.

Согласно информации «Украинской правды», за атакой в Елабуге стоит украинская военная разведка, а атаку на НПЗ в Нижнекамске ГУР организовало совместно со Службой безопасности Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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