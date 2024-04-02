Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил изменения в закон «О воинской обязанности», снизив максимальный возраст мужчин, подлежащих призыву по мобилизации, с 27 до 25 лет. Это решение было опубликовано на сайте Верховной рады.

Изменения, предложенные парламентом 30 мая 2023 года, были подписаны президентом после нескольких месяцев раздумий. В прежней версии закона говорилось: «Во время военного положения в Украине нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу».

7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении обширный законопроект о мобилизации, который, помимо снижения призывного возраста, предусматривает демобилизацию после 36 месяцев службы, введение электронных повесток и отмену срочной службы в пользу базовой общевойсковой подготовки. Ко второму чтению внесено несколько тысяч поправок.

Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в Украине в феврале 2022 года. Тогда же в стране было объявлено военное положение. Впоследствии Верховная рада неоднократно продлевала действие положения