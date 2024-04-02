Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в попытке снизить напряженность между двумя странами и предотвратить вероятность конфликта, сообщает The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена подчеркнул важность «интенсивной дипломатии для управления напряженностью и предотвращения непреднамеренного конфликта». В ходе разговора обсуждались экономические отношения, напряженность вокруг Тайваня, поддержка Китаем России в конфликте с Украиной и угрозы кибербезопасности.

Администрация Байдена выступила с предупреждением в адрес Китая с требованием обуздать действия своих кораблей береговой охраны, которые ранее обстреляли из водометов филиппинские суда в спорном районе Южно-Китайского моря. Соединенные Штаты заявили о провокационных действиях китайских самолетов и кораблей вблизи Тайваня, острова, статус которого является главным камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Пекина.

Джо Байден повторил приверженность США принципу «одного Китая», несмотря на поставки оружия Тайваню и предыдущее обещание защитить остров в случае агрессии со стороны Китая.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байдена подчеркнул недопустимость продолжения помощи России со стороны Китая в восстановлении ее военно-промышленной базы.

Несмотря на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами и другими странами после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, РФ сумела нарастить производство вооружений. Этому способствуют переход экономики страны на военные рельсы, а также военная помощь со стороны Северной Кореи и Ирана.

По словам чиновника, Китай подменил европейские страны, которые после российского нападения на Украину частично разорвали экономические отношения с Россией, что также позволило России восстановить свои возможности по производству оружия.

Кроме того, Байден призвал Си Цзиньпина к содействию в пресечении нападений на торговые суда в Красном море со стороны йеменских хуситов. Эта военная группировка заявляет, что будет продолжать наносить удары по судам, связанным с Израилем, пока еврейское государство ведет войну в Газе. Администрация Байдена оказывает давление на Китай с целью побудить Иран обуздать хуситов, тем более что через Красное море проходят и китайские корабли.

В свою очередь Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос «первой непреодолимой красной линией» в отношениях между Китаем и США, раскритиковав поддержку Вашингтоном сил «независимости Тайваня».

«Соединенные Штаты запустили бесконечный поток мер по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, а список санкций против китайских компаний становится все длиннее и длиннее. Это не «устранение риска», а создание риска», — заявил Си Цзиньпин. Он предупредил, что Китай «не будет сидеть сложа руки», если США продолжат подавлять его развитие в области высоких технологий.

Напомним, в ноябре 2023 года лидеры США и Китая договорились восстановить каналы связи, включая между военными, чтобы обеспечить прямой диалог и взаимопонимание.