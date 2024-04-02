Президент США Джо Байден позвонил основателю организации World Central Kitchen шеф-повару Хосе Андресу и выразил соболезнования после вестей о трагической гибели семи сотрудников в Газе в результате израильского авиаудара.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что президент поделился своей скорбью со всей семьей World Central Kitchen, подчеркнув важность их работы в Газе и во всем мире.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил об «возмущении» администрации ударом, который израильские власти охарактеризовали как «непреднамеренный», передает NBC News.

Израильская армия пообещала, что проведет предварительное расследование инцидента. Кирби сказал, что Штаты ожидают от Израиля проведения более широкого расследования. «Мы надеемся, что результаты будут обнародованы и что будет понесена соответствующая ответственность», — сказал он.

Более 200 работников гуманитарной помощи были убиты в ходе военной кампании Израиля в Газе, сказал Кирби, добавив, что «инцидент является отражением более крупной проблемы и свидетельствует о том, почему распределение помощи в Газе является настолько сложным».

«США продолжат давить на Израиль, чтобы тот предпринял больше шагов для обеспечения безопасности работников гуманитарных организаций, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы доставить эту помощь палестинским гражданским лицам в Газе», — сказал он.

Между тем шеф-повар и глава благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес поделился публикацией в соцсети X о том, что он «опечален и скорбит» по своим коллегам, которые были убиты.

«Израильскому правительству необходимо прекратить это беспорядочное убийство», — написал он в X.

«Необходимо прекратить ограничения на гуманитарную помощь, прекратить убийства гражданских лиц и работников помощи, и прекратить использование продовольствия в качестве оружия».

Ранее некоммерческая организация, одна из немногих, прямо поставляющих продовольствие палестинцам на фоне широко распространенного голода в секторе Газа, заявила, что немедленно приостанавливает операции в регионе.

Напомним, во вторник стало известно о гибели сотрудников World Central Kitchen в результате израильского удара к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Среди погибших — четверо иностранных граждан из Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши, работавших для помощи пострадавшим от различных катастроф.