НАТО активно работает над созданием пятилетнего пакета помощи для Украины, общий объем которого может достигать $100 млрд. Эта инициатива направлена на обеспечение поддержки Украине вне зависимости от потенциальных политических сдвигов в западных странах, в том числе на случай переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах в США.

О предложении, получившем название «Миссия для Украины» и выдвинутом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Financial Times.

«Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины <...> Я вижу признаки появления консенсуса», — поделился с изданием один из дипломатов. Согласно задумке, альянс будет совместно координировать использование $100 млрд, которые выделят 32 страны-члена НАТО.

Если предложение будет одобрено, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и сможет управлять поставками летального оружия Киеву, поясняет газета.

Эта инициатива была выдвинута на фоне затруднений в США, где Конгресс с прошлой осени не может одобрить значительный пакет помощи для Украины. По плану генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае реализации США предоставят в общий фонд лишь $16 млрд, что существенно меньше ранее планируемых объемов.

Предложение будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Столтенберг видит в своем предложении способ «защитить механизм от ветров политических перемен», в частности, от возможного избрания Трампа. Для одобрения плана требуется согласие всех 32 членов альянса, что может занять несколько месяцев.

В случае согласования предложения страны НАТО смогут представить Украине «конкретные результаты» в преддверии саммита в Вашингтоне, несмотря на существенное количество государств-членов, не готовых видеть Украину в альянсе.