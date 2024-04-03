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США: мы говорили, что это «Крокус»
США передавали информацию России о месте планируемого теракта за день до предупреждения посольства
США: мы говорили, что это «Крокус»
«Крокус Сити Холл» / Photo: AP
3 апреля 2024 г.

США передали России информацию о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может быть потенциальной целью террористов за две недели до теракта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Высокая степень конкретности предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что ДАЕШ готовит нападение, угрожающее большому количеству мирных жителей, и прямо противоречит утверждениям Москвы, что предупреждения США носили слишком общий характер, чтобы помочь предотвратить теракт», — говорится в публикации WP.

При этом издание приводит оценку экспертов, которая квалифицирует «передачу противнику информации о конкретных целях» как «необычный шаг».

«Ведь это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники», — цитирует издание одного из своих источников.

По словам источников издания, Вашингтон передал Москве эти данные за день до того, как посольство США в России опубликовало открытое сообщение о возможной террористической угрозе в российской столице, которое появилось 7 марта. По словам одного из источников газеты, США также предупреждали о возможном нападении на синагогу в Москве.

После нападения в «Крокусе» официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердил, что Вашингтон поделился с Москвой информацией о возможных терактах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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