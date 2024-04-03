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Захарова обвинила Макрона в «снабжении террористов»
В своем интервью российскому телеканалу главный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон снабжает Киев средствами для терактов
Захарова обвинила Макрона в «снабжении террористов»
Мария Захарова / Photo: Reuters
3 апреля 2024 г.

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает предоставлять Киеву средства для совершения новых терактов, несмотря на неоднократные заявления о намерении укреплять антитеррористическое сотрудничество с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью российскому телеканалу «Царьград».

«Если человек говорит о том, что нужно бороться с терроризмом , как же можно в этот или на следующий день заявлять о предоставлении киевскому режиму еще большей не просто гуманитарной помощи, а военной, то есть наделять тех, кто уже совершал теракты, технической возможностью их совершать дальше», — заявила дипломат.

Ранее Захарова опубликовала запись интервью телеканалу на своем телеграм-канале.

В ходе беседы дипломат также обратила внимание на то, что президент Франции меняет свое мнение «каждые полдня». При этом никто из его ближайшего окружения «не может понять, что он говорит и почему», отметила Захарова.

Она также отметила, что заявления Макрона об отправке французских войск в Украину свидетельствуют о подготовленном разделе страны ее западными союзниками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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