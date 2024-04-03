Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с французским коллегой в Париже 2 апреля заявил, что Вашингтон не поддерживает идею направить сухопутные войска НАТО на территорию Украины. Дипломат подчеркнул: этот шаг может усугубить ситуацию и привести к эскалации между альянсом и Россией.

«Президент Джо Байден четко обозначил нашу позицию: никаких американских войск на территории Украины не будет. Это могло бы привести к прямому конфликту с Россией, а мы хотим этого избежать. Это не в интересах ни США, ни союзников по НАТО», — уточнил Блинкен.

По его оценке, президент РФ Владимир Путин «не заинтересован в расширении конфликта, и тем более в сторону членов НАТО, поскольку это вызовет реакцию других членов». «Один сантиметр или даже миллиметр, и мы активируем Статью 5 альянса», — подчеркнул госсекретарь, ссылаясь на статью НАТО о коллективной обороне.

При этом политик отметил: только Киеву решать, какую военную стратегию принимать в дальнейшем и стоит ли соглашаться на территориальные уступки в обмен на мир.

«Какое бы решение они ни приняли, мы их поддержим», — отметил дипломат. Он также выразил уверенность в том, что НАТО продолжит поддерживать Киев, даже если Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Запад может направить свои войска в Украину для поддержания украинских солдат. При этом спустя неделю после резонансного заявления, 4 марта, Макрон уточнил, что на данном этапе Париж не рассматривает переброску своих войск в Украину.

Энтони Блинкен в ответ на замечание французского президента отметил: каждый член НАТО будет сам решать на национальном уровне, следует ли направлять войска в Украину.