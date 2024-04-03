На переговорах о прекращении огня в Каире ХАМАС через посредников предложил израильской стороне разрешить возвращение палестинцев на север Газы. Для этого должны быть созданы три «зеленых коридора». Как передает канал «Аль-Арабия», Израиль проявил гибкость по нескольким пунктам в ходе переговоров.

Источники канала заявили, что три безопасных прохода для возвращения перемещенных лиц будут созданы поэтапно. Как уточняет портал Axios, Израиль настаивает: на первом этапе будет разрешено возвращение лишь женщин, не более 2 тыс. человек в день.

Израильские военные заняли север Газы в конце октября, вынудив большую часть его жителей бежать на юг сектора. Израиль не разрешает палестинцам возвращаться на север эксклава: на всех шоссе, пересекающих сектор, установлены танки, стреляющие на поражение.

Создание безопасных проходов для гражданских лиц позволит обеспечить проход жителей Газы с юга на север. В обмен на «зеленые коридоры» Израиль потребовал, чтобы ХАМАС дал способ посредникам в лице Катара и Египта узнать о положении задержанных в секторе Газа.

По данным израильской разведки, ХАМАС удерживает более 140 заложников. Израильская радиовещательная служба 2 апреля сообщила, что переговоры о прекращении огня в Каире проходят позитивно. Она также указала на возможность достижения прогресса в ближайшие дни, особенно в отношении вопроса о возвращении жителей в северную часть сектора Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что израильская делегация на переговорах вернется из Каира, чтобы обсудить новое предложение о прекращении огня и обмене задержанными.

Израиль и ХАМАС 31 марта активизировали переговоры в Каире при посредничестве Катара и Египта, чтобы приостановить израильскую военную кампанию на шесть недель. ХАМАС в своих требованиях на переговорах настаивает на возвращении перемещенных лиц на север, а также на постоянном прекращении огня, в то время как израильская сторона это отвергает.