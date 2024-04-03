ПОЛИТИКА
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Байден пытается найти поддержку мусульман
В Белом доме прошел праздничный ифтар с президентом в честь Рамадана. Часть гостей открыто отказалась от приглашения из-за недовольства односторонней поддержкой Израиля
Байден пытается найти поддержку мусульман
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
3 апреля 2024 г.

Администрация президента США Джо Байдена провела праздничный ифтар, чтобы отметить священный для мусульман месяц Рамадан. Однако программу мероприятия пришлось сильно урезать из-за того, что некоторые приглашенные публично отказались от участия в знак недовольства политикой Байдена по отношению к палестинцам и поддержкой Израиля.

Как отмечает агентство Reuters, в мусульманском сообществе растет недовольство политикой президента в отношении войны между Израилем и Газой. Особенно это стало заметно во время первичных праймериз в штатах Мичиган и Миссури, где проживает крупная арабо-мусульманская община. В этих штатах вариант «ни один из кандидатов» получил свыше 40 тыс. голосов.

Президент Джо Байден 2 апреля встретился с мусульманскими лидерами, а затем провел небольшой ужин с высокопоставленными мусульманскими чиновниками своей администрации, первой леди Джилл Байден, вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем.

Один из участников встречи, доктор Таер Ахмад, врач скорой помощи, который провел в Газе по меньшей мере три недели, сообщил CNN, что покинул встречу до ее окончания.

«Из уважения к моему сообществу, из уважения ко всем людям, которые пострадали и были убиты в процессе, мне нужно было уйти со встречи», — отметил Ахмад. Ахмад отметил, что был единственным палестинско-американским участником встречи и «не получил большого отклика» от Байдена.

Это скромное мероприятие сильно контрастирует с праздничным ифтаром в прошлом году, когда Байден устроил большой прием в честь праздника Ид уль-Фитр (Ураза байрам), чтобы отметить окончание Рамадана.

Среди мусульманских членов Конгресса, присутствовавших на мероприятии год назад, были законодатели Ильхан Омар и Рашида Тлаиб. На этот раз на ифтаре они не присутствовали. Обе стали самыми ярыми критиками политики Байдена в отношении Газы. Emgage Action, мусульманская американская правозащитная группа, сообщила, что отклонила приглашение на ужин, сославшись на «постоянную безоговорочную военную помощь Байдена Израилю», которая, по их словам, привела к «гуманитарной катастрофе эпических масштабов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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