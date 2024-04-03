Британская писательница Джоан Кей Роулинг, известная как автор книг о Гарри Поттере, опубликовала 1 апреля серию постов на медиаплатформе Х. Она назвала нескольких человек, идентефицирующих себя как «транс-женщины», мужчинами. При этом она обыграла пост в форме первоапрельской шутки, изначально назвав перечисленных людей женщинами.

«Шутка. Очевидно, что люди, упомянутые в твитах выше, вовсе не женщины, а мужчины, все до единого», — написала она.

Посты Роулинг стали ответом на новый закон о преступлениях на почве ненависти в Шотландии, который, по словам первого министра страны Хамзы Юсафа, призван остановить «растущую волну ненависти». Сторонники нового шотландского закона о преступлениях на почве ненависти и общественном порядке утверждают, что эта мера обеспечивает более надежную защиту от угроз или оскорблений, «направленных на разжигание ненависти» по признакам возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности.

Роулинг, чье неприятие признания предпочтительных местоимений трансгендеров неоднократно вызывало широкое обсуждение в Великобритании, оспорила новый закон о преступлениях на почве ненависти. Она написала, что «с нетерпением ждет ареста по возвращении на родину шотландского Просвещения», имея в виду Эдинбург, где она постоянно проживает. Роулинг уточнила, что в данный момент находится за пределами страны.

«Новое законодательство открывает широкие возможности для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать тех из нас, кто говорит об опасности ликвидации однополых пространств для женщин и девочек, о том, что данные о преступности становятся бессмыслицей, если насильственные и сексуальные нападения, совершенные мужчинами, регистрируются как женские преступления, о гротескной несправедливости разрешения мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, о несправедливости того, что женские рабочие места, награды и возможности достаются «транс-идентичным» мужчинам, а также о реальности и неизменности биологического пола», — добавила она.

На следующий день полиция Шотландии заявила, что высказывания Джоан Кей Роулинг в социальных сетях, которые бросают вызов новому закону, не считаются уголовными преступлениями. В ответ на заявление полиции Роулинг выразила надежду в социальной сети X, что это решение успокоит женщин в Шотландии, которые хотят высказать свое мнение о биологическом поле.

Премьер-министр Риши Сунак поддержал право Роулинг на свободу слова, подчеркнув важность того, чтобы не подвергать уголовному преследованию людей за выражение здравых взглядов на биологический пол.