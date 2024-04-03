Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили требование о продаже TikTok в США, сообщает Белый дом.

В беседе с китайским политиком Байден подчеркнул, что намерен подписать законопроект, который вынудит компанию ByteDance продать TikTok или же потребует запрета соцсети на территории США. Кампания по запрету китайского приложения привела к новому витку напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

В марте Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, который дает ByteDance около шести месяцев на то, чтобы продать американские активы приложения. В противном случае ей грозит запрет на деятельность и вещание в США.

Это решение, как отмечают авторы инициативы, было принято из соображений национальной безопасности — конгрессмены опасаются, что TikTok может повлиять на исход президентских выборов в США. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Сенате.

Белый дом отметил, что во время разговора с председателем Си президент Байден выразил обеспокоенность Конгресса по поводу владельца приложения. «Речь шла не о запрете приложения, а скорее о нашей заинтересованности в отчуждении [компании от КНР], чтобы можно было защитить интересы национальной безопасности и безопасность данных американского народа», — уточнили в пресс-службе Белого дома.

Несмотря на то, что Байден настаивает на запрете приложения, его предвыборный штаб вовсю использует приложение и продвигает в нем ролики с участием президента. В феврале штаб завел аккаунт 81-летнего Байдена, выложив видео, где политик комментирует итоги матча Суперкубка.

Официальные лица ByteDance заявили, что не используют соцсеть для влияния на избирателей в США и не имеют связей с Коммунистической партией Китая. Компания утверждает, что гарантирует безопасность данных и конфиденциальность пользователей, потому Пекин никак не может использовать TikTok для продвижения китайской повестки.