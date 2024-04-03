Президента Перу Дину Болуарте подозревают в том, что она не декларировала доход и обманным путем приобрела роскошные часы и украшения. В частности, политика заметили на публике в часах коллекции Rolex и ювелирных изделиях стоимостью $500 тыс., хотя ее ежемесячная зарплата составляет $3320.

После сообщений СМИ и оппозиции к делу подключилась перуанская полиция. 1 апреля правоохранители взломали входную дверь ее резиденции в Лиме в поисках часов — впервые в истории Перу полиция силой вошла в дом действующего президента.

Прокуратура распорядилась провести обыск после того, как Болуарте заявила, что она слишком занята, чтобы присутствовать на слушании на прошлой неделе. Она не смогла указать происхождение трех часов от Rolex, включая часы стоимостью $12 тыс., а также других предметов роскоши, таких как браслет Cartier стоимостью $45 тыс.

Болуарте заявила 30 марта, что она стала жертвой заговора, и в телевизионном обращении к нации отрицала, что она «коррумпирована или воровка».

Скандал начался, когда издание La Encerrona проанализировало 10 тыс. изображений из президентского аккаунта Flickr, раскрыв коллекцию роскошных часов и ювелирных изделий Болуарте. Болуарте далеко не первый президент Перу, которого обвиняют в коррупции. Она вступила в должность с обещаниями бороться со взятками и отстаивать интересы сельских бедняков. Однако не смогла добиться поставленных целей.

61-летняя Болуарте утверждает, что часы и другие ювелирные изделия были плодом многолетнего труда. Но эти утверждения были опровергнуты во время обыска в ее доме, когда полиция обнаружила гарантию на одни из роскошных часов, датированную июлем 2023 года.

Только 14% перуанцев считают, что их страна движется в правильном направлении, а 86% говорят, что Перу идет неверным курсом. Это самый высокий уровень неодобрения в опросе среди 29 стран. 1 апреля законодатели из бывшей партии Болуарте подписали петицию о ее отстранении за «постоянную моральную недееспособность». Однако аналитики считают, что договор Болуарте с правыми политическими блоками означает, что она, скорее всего, доработает свой срок до 2026 года, несмотря на все скандалы.