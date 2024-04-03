Президент Франции Эммануэль Макрон провел в феврале конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в надежде повлиять на позицию Запада в отношении войны в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, во время этих переговоров Макрон выступал за политику стратегической двусмысленности в отношении России, утверждая, что это позволит западным странам сохранить все варианты действий.

Он предложил отказаться от установления четких «красных линий», как это до сих пор делали США, чтобы предотвратить эскалацию.

Неназванные чиновники, на которых ссылается WSJ, сообщили, что Байден выразил скептицизм по поводу необходимости изменения нынешней стратегии, сославшись на опасения, что такие действия также могут привести к обострению ситуации.

Шольц также выступил против этой идеи, опасаясь, что она может посеять раздор среди союзников и втянуть страны НАТО непосредственно в войну.

В февральском телефонном разговоре Макрон изложил свою позицию Байдену и Шольцу, предложив публично представить ее на саммите в Париже. Однако Шольц предостерег от этого, предупредив, что, если Макрон пойдет на это, он может внести разлад в ряды союзников.

В последнее время обострились дискуссии о возможности размещения западных военных на территории Украины и о том, как союзники должны будут реагировать, если их войска станут мишенью для российских атак.

По словам американского чиновника, администрация Байдена была обеспокоена тем, что Россия будет атаковать любые французские войска, которые могут быть направлены в Украину, что может привести к тому, что Франция и, возможно, другие западные страны будут втянуты в войну. При этом авторы публикации предполагают, что Макрон заявил союзникам, что в случае нападения РФ на французские войска, он готов не обращаться за помощью к НАТО или США.