Цены на мировом рынке нефти марки Brent за два дня выросли более чем на 2,5%, приблизившись к отметке в $90 за баррель. Этот рост эксперты связывают с атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России и ракетным ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии, сообщает агентство Reuters.

3 апреля июньские фьючерсы на Brent достигли $89,67 за баррель, увеличившись на 0,84%, в то время как майские фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,86%, до $85,88 за баррель.

«Рост боевых действий в обеих горячих точках подтолкнул цену двух фьючерсных контрактов на сырую нефть к самому высокому уровню в этом году», — отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Повышение цен также подстегнуто опасениями инвесторов перед возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после обещания Тегерана отомстить за удар по его консульству в Сирии. Bank of America Global Research в свете этих событий повысил свои прогнозы по ценам на нефть марок Brent и WTI на 2024 год до $86 и $81 соответственно, указывая на геополитические потрясения, увеличивающие спрос на нефть и влияющие на сокращение нефтеперерабатывающих мощностей после атак.

Ранее газета Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру из-за опасений роста мировых цен на нефть. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что реакция Штатов на атаки украинских БПЛА по российский НПЗ не была положительной.