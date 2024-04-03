«Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой так называемого закона об «иностранных представителях», который ставит под угрозу важную работу НПО, помогающих народу Кыргызской Республики. Мы призываем кыргызское правительство защитить гражданское общество — краеугольный камень демократии», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Представительство ЕС в Кыргызстане также выразило обеспокоенность по поводу принятия нового закона. В заявлении ЕС подчеркивается, что подписанный президентом закон может негативно сказаться на кыргызском обществе и затруднить взаимодействие с международными партнерами, включая Европейский союз.

«Европейский союз остается приверженным двустороннему сотрудничеству с Кыргызской Республикой, основанному на уважении основных свобод, верховенства закона и демократических стандартов. Эти ценности являются неотъемлемой частью нашей всеобщей схемы преференций (GSP+) и нашего предстоящего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA)», — говорится в заявлении ЕС.

В конце марта более сотни НКО и гражданских активистов обратились к президенту с призывом не подписывать новый закон. Подписавшиеся под обращением заявили, что утверждения инициаторов законопроекта о том, что НКО не сдают отчеты об источниках финансирования и направлениях расходов, не соответствуют действительности.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар настоятельно призвала президента Кыргызстана наложить вето на спорный закон, подчеркивая, что его принятие негативно скажется на возможностях гражданского общества вносить вклад в защиту прав населения страны.

Постоянный координатор ООН в Кыргызстане Антье Граве также выразила обеспокоенность по поводу закона, указывая на то, что он может ввести неоправданные ограничения для деятельности НКО, что потенциально помешает стране в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

По мнению президента Садыра Жапарова иностранные доноры требуют отозвать закон потому что «неправительственные организации их обманывают».

«Они распространяют ложную информацию, говоря «нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства». И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон», − добавил Жапаров, отметив, что «никаких преследований не будет».