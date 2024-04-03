Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла сообщения американских СМИ о том, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холл» предупредили Россию о возможной атаке террористов на концертную площадку.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом — отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему: то есть когда, кому они передавали эту информацию. <...> Сначала пусть расскажут, кому и что они давали, потому что мы устали от их бесконечных вбросов», — заявила Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обмен данными между спецслужбами не является задачей Кремля. «Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе», — пояснил он.

Согласно информации The Washington Post, США предупредили Россию о возможной атаке террористов на концертную площадку «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до предполагаемого теракта. Информация американских спецслужб якобы была конкретной и указывала на подготовку атаки со стороны ДАЕШ.

До нападения на концертный зал посольство США в России также выпустило предупреждение о терактах в Москве. Впоследствии глава ФСБ Александр Бортников уточнил, что полученная от американцев информация была общего характера и не подтвердилась. The New York Times ранее писала, что американские спецслужбы ограничили передачу данных из-за опасений компрометации источников или методов разведки.