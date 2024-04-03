Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к войне. Комментарий был дан в ответ на вопрос независимого белорусского издания «Зеркало».

Журналист спросил мнение Сикорского о заявлении президента Беларуси, которое он сделал, находясь у границы Польши.

«Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет», – ответил глава МИД Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что готовит Беларусь к войне.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне». Не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал Лукашенко во время своего визита в Гродно.

Президент отметил, что в Беларуси осуществляется необходимая подготовка военных подразделений, а также осуществляется поставка разнообразных видов вооружений и военной техники для укрепления армии.

«Если оттуда [из недружественных стран] кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда», — заявил Лукашенко.

В конце марта президент Беларуси обсуждал со своими военными возможность нападения на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.

Военные эксперты считают, что «перешеек» между основной частью России и ее эксклавом является очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.