Рустам Минниханов, глава Татарстана, отреагировал на инцидент с атакой беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске 2 апреля. Он призвал руководителей местных предприятий не полагаться исключительно на систему противовоздушной обороны и принимать меры для самостоятельной защиты своих объектов.

«Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами. Каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город», — сказал Минниханов.

Глава Татарстана, обращаясь к христианам и мусульманам предположил, что Всевышний этой атакой «дал знак». «Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс. Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — отметил Минниханов.

Глава Татарстана также заявил, что атака на «Алабугу Политех» в Елабуге и НПЗ ТАНЭКО в Нижнекамске «показали самые поражаемые и ощутимые участки в Татарстане и враг это чувствует».

Этот инцидент стал первым ударом беспилотников по территории Татарстана с начала военных действий в Украине. Был поврежден комплекс хостелов в Елабуге, предназначенный для работников и студентов «Алабуга Политех» рядом с которым расположен цех по сборке беспилотников «Герань-2». В результате атаки пострадали 14 человек, из них 8 находятся в больнице. Среди пострадавших граждане девяти разных стран.

По данным украинских СМИ, атака беспилотников на объекты в Татарстане была организована украинской военной разведкой в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Этот инцидент вписывается в серию подобных атак на нефтеперерабатывающие заводы в России, которые были предприняты в последние недели. В результате этих атак на ряде российских заводов произошло выведение из строя важного оборудования.