Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ифтар с сотрудниками сил безопасности в президентском комплексе. Глава государства выразил надежду на «мир и спокойствие для человечества» и обратил внимание на трагедию, произошедшую в Бешикташе, где в результате пожара погибли 29 рабочих. Президент подчеркнул, что независимо от того, чья это ответственность, включая муниципалитет, виновные будут привлечены к ответственности.

Президент Турции отметил, что недавние выборы «продемонстрировали всему миру зрелость турецкой демократии» и опровергли «безосновательные обвинения», выдвинутые некоторыми сторонами.

«Я надеюсь, что те, кто выдвигал эти обвинения, больше не станут этого делать», — сказал он.

«Независимо от происхождения или партийной принадлежности, Турция — общая родина для 85 миллионов человек. Вопрос, который мы должны рассматривать выше политики, — это бедствие терроризма. Все террористические организации являются врагами нашей нации. Благодаря нашим операциям мы довели сепаратистскую террористическую организацию до края гибели», — отметил глава государства.

«Мы решительно продолжим предпринимать шаги в этом направлении, твердо намереваясь показать друзьям и врагам, что для терроризма нет места. Эта решимость укрепилась вместе с выборами. В некоторых наших провинциях произошли инциденты по дестабилизации ситуации на улицах. Некоторые снова пытались терроризировать наши улицы. Наши силы безопасности не позволили инцидентам разрастись. Турецкая Республика не является банановой республикой и не будет таковой. Мы никоим образом не допустим неуважения к воле народа», — подчеркнул турецкий лидер.

В то же время Эрдоган подчеркнул необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом, заявив: «Мы не позволим террористическим баронам терроризировать наших граждан и заставлять их страдать от прошлых невзгод».

Затронув экономические вопросы, Эрдоган выразил уверенность, что начиная со второй половины года ожидается снижение инфляции. Он также подтвердил решимость реализовать Среднесрочную программы и 12-ю программу развития.