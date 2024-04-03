Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции, и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонный разговор в среду, 3 апреля. Этот диалог стал первым официальным общением между главами военных ведомств с октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минобороны Франции.

Во время телефонного разговора Лекорню выразил соболезнования и солидарность с жертвами теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло не менее 144 человек. Лекорню подчеркнул готовность Франции активно участвовать в борьбе с терроризмом и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Россией для более эффективного противодействия террористической угрозе.

«После нападения в Москве 22 марта, совершенного ДАЕШ, министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Министр подтвердил, что у Франции нет информации, которая устанавливает связь между этой атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе французского министерства.

Кроме того, Лекорню решительно осудил войну, которую Россия ведет против Украины.

По словам французского министра, Франция будет продолжать оказывать Украине поддержку в отражении российской агрессии «настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент».

Диалог состоялся по инициативе французской стороны. Министерство обороны России разговор не комментировало.