Иззет Пинто, генеральный директор Global Agency, дистрибьютор турецкого телеконтента, подчеркнул, что китайский рынок является престижной платформой для турецких телешоу.

Во время интервью китайскому агентству «Синьхуа» он выразил уверенность, что китайские зрители приветствуют турецкие драмы из-за их семейных сюжетов.

«Турецкие сериалы лишены каких-либо интенсивных жестоких или откровенных сцен. Вероятно, это основная причина, по которой их часто транслируют в прайм-тайм во многих странах, привлекая миллионы зрителей», — заметил Пинто.

По словам Пинто, экспортная выручка от турецких сериалов в 2023 году составила 680 млн долларов, а на 2024 год запланирована цифра в 800 млн долларов.

Представители турецкой индустрии уже начали продвигать сериалы в Китае, активно участвуя в отраслевых выставках для установления связей с китайскими покупателями.

Недавно Фатих Аксой, руководитель комитета по обслуживанию развлечений и культуры Ассоциации экспортеров услуг, сообщил журналистам, что в Турции ежегодно снимается около 60-70 сериалов.

«Следующая цель у нас — выйти на китайский рынок, и мы уверены, что турецкие сериалы будут процветать и там», — заявил Аксой, разделяя мнение Пинто.

Согласно сведениям компании Parrot Analytics, с 2020 по 2023 год глобальный спрос на турецкие сериалы увеличился на 184%, обогнав корейские дорамы, где прирост составил 73%.