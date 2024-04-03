Хосе Андрес, основатель гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), в беседе с агентством Reuters поделился своими мыслями о гибели сотрудников организации в секторе Газа. Он высказал мнение, что обстоятельства их смерти не были случайными, так как удары были нанесены систематически: в один автомобиль за другим.

Андрес подчеркнул, что сотрудники WCK находились в постоянном контакте с израильскими военными и регулярно информировали их о своем местоположении и перемещениях, поэтому произошедшее не было невезением наподобие: «вот незадача, бомбу сбросили не туда».

«Даже если бы мы не координировались [с армией Израиля], ни одна демократическая страна и ни одна армия мира не бьет по мирному населению и по работникам гуманитарных организаций», — отметил Андрес.

Согласно анализу, проведенному телеканалом CNN, конвой WCK, состоящий из двух бронированных и одного обычного автомобиля, подвергся множественным ударам высокоточным оружием. Данные геолокации показывают, что удары были нанесены с существенными промежутками по расстоянию: второй автомобиль был поражен на расстоянии около 800 метров от первого, находящегося на том же шоссе, а третий автомобиль был атакован в поле на расстоянии 1,6 км от второго.

Конвой WCK следовал вдоль побережья Газы. Поездка и маршрут были заранее согласованы с израильской стороной. Автомобили имели опознавательные знаки организации. Несмотря на это, израильский дрон трижды расстрелял все автомобили в районе Дейр эль-Балаха. В результате ударов погибли семь человек, включая граждан Палестины, Великобритании, Австралии и Польши, а также гражданина США и Канады.

Главной целью поездки WCK был прием и распределение помощи, прибывшей по морскому коридору с Кипра. Корабли с гуманитарной помощью, организованные WCK, прибыли в сектор Газа в понедельник с 400 тоннами продовольствия и предметами снабжения.

По словам начальника Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви, удары по конвою были нанесены в результате «неверной идентификации цели ночью, во время войны и в очень сложных условиях».