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Дроны атаковали Харьков
В результате атаки российских беспилотников в Харькове погибли по меньшей мере четыре человека
Дроны атаковали Харьков
Харьков / Photo: Reuters
4 апреля 2024 г.

В четверг российские беспилотники нанесли удар по многоэтажным и частным домам в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, включая трех спасателей в результате повторного удара по месту первой атаки. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в Telegram. Также сообщается, что 12 человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.

РФ использовала по меньшей мере 15 беспилотников в харьковских атаках, написал Синегубов. Украинские военные сбили 11 беспилотников «Шахед» из 20, выпущенных по территории страны за ночь, сообщили в украинском Генштабе.

В результате атаки были повреждены жилые дома, магазины, медицинское учреждение и автомобили, сообщила прокуратура Харькова в Telegram.

Украинская телекомпания Суспільне сообщила, что в результате одного из ударов были серьезно повреждены квартиры на трех этажах 14-этажного дома. По его словам, бригады спасателей не могли работать по меньшей мере час, опасаясь новых ударов.

В Днепропетровской области беспилотники также нанесли удары по учебному заведению, культурному центру и частному дому, сообщил губернатор области, добавив, что сообщений о пострадавших не поступало.

Харьков, второй по величине город Украины, часто становится объектом атак российских беспилотников и ракет. На прошлой неделе российские войска применили по городу авиабомбу, в результате чего погиб один человек, а в марте в результате ракетного удара по промышленному району погибли пять человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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