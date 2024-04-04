Военная база в столице Мьянмы в четверг подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщило теневое правительство, а ответственность за нападение взяла на себя местная вооруженная группа сопротивления.

СМИ пока не смогли подтвердить эту информацию независимо. Военная хунта, находящаяся у власти в Мьянме, также на данный момент не прокомментировала сообщения об инциденте.

Правительство национального единства (NUG) — альянс разных групп, созданный для борьбы с режимом хунты после военного переворота 2021 года, заявило, что атака была совершена в Нейпьитаве. Никаких деталей об использованных дронах и о размере ущерба базе не сообщалось.

Представитель филиала NUG в Нейпьитаве, Народных сил обороны (PDF), заявил, что нападение было совершено по указанию министерства обороны альтернативного правительства, и сообщил, что оно произошло в двух местах. Иные подробности не сообщаются.

Если факт нападения подтвердится, это может стать серьезным ударом по авторитету армии за все время с начала установления хунты.

Военное правительство ведет борьбу на нескольких фронтах, чтобы сдержать восстания по всей стране и стабилизировать экономику, которая ослабла после переворота.

Мьянма находится в состоянии гражданской войны между военными и альянсом повстанцев из числа этнических меньшинств и Народных сил самообороны, возникшего в результате кровавого подавления хунтой протестов против переворота.