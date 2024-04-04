Более 50% граждан стран Юго-Восточной Азии предпочли бы сотрудничать с Китаем, а не с США. Такие данные публикует сингапурский аналитический центр со ссылкой на опрос среди жителей АСЕАН. Это первый раз с 2020 года, когда Пекин обогнал по популярности США.

Согласно данным опроса, 50,5 % респондентов заявили, что предпочтут сотрудничать с азиатским гигантом, а не с США. Хотя годом ранее за Китай проголосовали лишь 38,9% респондентов. В анализе приняли участие 1994 респондента из 10 стран АСЕАН: Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама, представляющих частный сектор, научные круги, бизнес, правительство, гражданское общество и средства массовой информации.

Поддержка Китая была наиболее очевидна среди опрошенных в Малайзии (75,1%), Индонезии (73,2%) и Лаосе (70,6%). Таиланд и Бруней также склонились в сторону Пекина. Эти страны «получили значительную выгоду от китайской инициативы «Пояс и путь», а также от прочных торговых и инвестиционных отношений», сообщает японская телерадиокомпания NHK World.

Примечательно, что для стран АСЕАН Китай уже четвертый год подряд остается крупнейшим торговым партнером. Объем их торговли в прошлом году достиг $911,7 млрд.

США оказались предпочтительным партнером для граждан Филиппин и Вьетнама (уровень поддержки 83,3% и 79% соответственно). Это можно частично объяснить растущей напряженностью этих стран с Китаем в Южно-Китайском море.

Около 45,5% респондентов из стран АСЕАН заявили, что опасаются, что Китай будет использовать свою военную и экономическую мощь, чтобы «угрожать» интересам и суверенитету их страны.

Падение популярности США среди жителей Юго-Восточной Азии, как сообщается, вызвано почти неограниченной поддержкой, которую Вашингтон оказывает Израилю в его войне с ХАМАС в секторе Газа. Более 46% опрошенных заявили, что война Израиля вызывает серьезную озабоченность правительств, причем страны АСЕАН с мусульманским большинством ставят ее на первое место среди своих геополитических проблем.