Член расширенного состава израильского правительства Бени Ганц 3 апреля призвал провести досрочные выборы в сентябре, не дожидаясь окончания срока нынешнего кабинета в 2026 году. По его оценке, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не оправдало возложенных надежд и ведет страну к разрушению.

«Мы должны договориться о дате выборов в сентябре, примерно через год после начала войны [в Газе], — сказал Ганц. — Установление такой даты позволит нам продолжить военные усилия, сигнализируя гражданам Израиля, что мы вскоре вернем их доверие».

В последние дни тысячи израильтян вышли на улицы, требуя отправить правительство Нетаньяху — самое правое в истории — в отставку. Многие критиковали самого Нетаньяху и выражали недовольство тем, как премьер справляется с ситуацией и использует войну для своего личного политического выживания.

Во главе демонстраций были семьи заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. Они требовали от правительства вернуть их близких и сделать это главным приоритетом любых переговоров.

Нетаньяху дольше всех занимает пост премьер-министра Израиля — уже свыше 17 лет. Политик заявил, что выступает против досрочных выборов. Он утверждает, что идти на голосование сейчас, в разгар войны, означало бы только «вознаградить ХАМАС».

Согласно опросам общественного мнения, Нетаньяху и его партия «Ликуд» проиграют выборы и не смогут сформировать правительство. Аналогично электоральный порог не пройдут ультраправые радикальные партии, которые сейчас входят в кабинет Нетаньяху.

В «Ликуде» заявили, что Ганц должен «прекратить заниматься мелкими политическими делами» во время войны. «Выборы сейчас приведут к параличу, разделению, вреду для боевых действий в Рафахе и фатальному удару по шансам на сделку по заложникам», — говорится в сообщении «Ликуда».

Ганц ранее занимал пост министра обороны. В октябре 2023 года он присоединился к правительству Нетаньяху в первые дни войны в знак политической солидарности на время кризиса. Опросы показывают, что партия Ганца заняла бы первое место на любых выборах. Сам Ганц считается фаворитом на пост премьер-министра.

Нетаньяху пообещал вернуть заложников домой, а также уничтожить ХАМАС, хотя неясно, как Израиль сможет это сделать. Эксперты сомневаются, что текущий кабинет сможет справиться с этой задачей. Непрекращающиеся воздушные, наземные и морские атаки Израиля привели к гибели более 32 тыс. палестинцев и к масштабной гуманитарной катастрофе. При этом боевые мощности ХАМАС фактически остались целыми. Опросы показывают, что большинство израильтян не одобряют политику Нетаньяху.