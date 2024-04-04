ФАТХ, де-факто управляющий Палестинской администрацией, заявил, что Иран готовит операции для дестабилизации ситуации на оккупированном Западном берегу.

По данным движения, Иран планирует причинить вред силам безопасности или национальным институтам Палестины, чтобы вызвать масштабный отклик у 2,3 млн населения Западного берега.

Точных деталей предстоящих иранских операций ФАТХ не приводит. Фракция сообщила, что намерена противодействовать любым операциям извне, которые не имеют ничего общего с интересами Палестины. Движение пообещало, что не допустит, чтобы «наше святое дело и кровь нашего народа были использованы» для реализации иранских интересов.

Израиль неоднократно обвинял Иран в спонсировании палестинских группировок, включая ХАМАС, а также в попытках подорвать ситуацию на оккупированных палестинских территориях.

В марте Тель-Авив сообщил, что израильские силы безопасности предотвратили контрабанду иранского оружия, включая противотанковые мины, на Западный берег. Тегеран ранее не отрицал, что оказывает поддержку вооруженным группам в Палестине. Иран подчеркивает: любая поддержка, которую он оказывает, идет по просьбе палестинцев. Как пишет агентство Reuters, заявление ФАТХ было сделано в тот же день, когда Палестинская администрация обратилась к Совбезу ООН с просьбой признать палестинскую государственность и сделать ее полноправным членом ООН.

По запросу Палестины в этом месяце должно состояться голосование о ее статусе во Всемирной организации. Признание на уровне Совбеза ООН еще больше усилит давление на Израиль, чтобы тот согласился на урегулирование конфликта на основе создания двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно высказывался против создания палестинского государства. По его мнению, создание Палестины может угрожать безопасности Израиля.

Западный берег оккупирован израильскими военными после Арабо-израильской войны 1967 года. Палестинцы рассчитывают сделать этот район сердцем будущего независимого государства, которое также будет включать сектор Газа. Восточный Иерусалим должен стать столицей.