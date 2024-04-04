Руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) подозревает однопартийца, депутата Петра Быстрона, в получении денег от России. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на письмо, которое попало в распоряжение журналистов. Сообщается также, что у чешских контрразведчиков есть аудиозапись, подтверждающая эти подозрения.

В документе лидеры ультраправой AfD убеждают депутата подтвердить информацию из расследования чешской газеты Denik N и немецкого der Spiegel. В материале сообщается о получении Петром Быстроном 25 тыс. евро от пророссийской сети «Голос Европы», которая пытается влиять на общественное мнение накануне июньских выборов в ЕС.

Депутат Быстрон является представителем партии по внешней политике в Бундестаге. Руководство AfD призывает парламентария отчитаться в письменном виде о своем участии в этой схеме до 14:00 четверга.

Другой участник партии, Максимилиан Кра, сообщил, что Быстрону запретят участвовать в собраниях партии до тех пор, пока «эти обвинения не будут прояснены».

Быстрон, в свою очередь, отрицает получение денег за продвижение пророссийских позиций и требует доказательств от чешских служб безопасности. Это первый случай, когда коррупционный скандал в Европе, связанный с российским влиянием, может привести к серьезным политическим последствиям.

Расследование Denik N и der Spiegel уже подтвердили министр иностранных дел Чехии и премьер-министр Бельгии.

Европейские политики также обсуждают введение санкций против «Голоса Европы». Страница сети в Facebook стала недоступна 31 марта, а ее канал на YouTube — 3 апреля. Однако аккаунт X, отмеченный золотой галочкой, предназначенной для «официальных организаций», вышел в свет 1 апреля с заявлением, в котором осуждалась «клевета» со стороны «НПО, финансируемых Соросом».