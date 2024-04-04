ЕС с 2022 года стремился снизить свою энергетическую зависимость от России и ввел санкции против энергетического сектора и нефтяной «ценовой потолок». Однако в вопросах газа Евросоюз по-прежнему полагается на Россию.

Поставки по трубопроводам ЕС заменил закупками сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Анализ агентства Reuters показал, что более десятой части российского газа, ранее поставляемого в ЕС по трубопроводу, просто заменили СПГ.

Статистика ЕС показывает, что доля российского СПГ в закупках ЕС достигла 15%. Вместе с тем, импорт трубопроводного газа от «Газпрома» упал с 37% до 8,7%.

По данным аналитической компании Kpler, Россия отправила в порты ЕС более 15,6 млн метрических тонн российского СПГ в 2023 году. Это больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше по сравнению с 2021 годом.

При этом поставки СПГ не нарушают законодательство ЕС, поскольку эта отрасль не попала под санкции. Европейская комиссия лишь призвала к «добровольному прекращению импорта» всего российского топлива к 2027 году.

Однако переход от поставок по трубопроводам к импорту СПГ имеет значительные экологические издержки — для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется больше энергозатрат. Это противоречит цели ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, отмечает Reuters.

Испания, где находится крупнейший флот импортных терминалов ЕС и которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала главным реэкспортером СПГ из России, пишет издание. При этом газ теряет свою маркировку страны происхождения и реэкспортируется в страны ЕС под маркой испанского.

В 2023 году Испания импортировала из РФ 5,08 млн тонн СПГ. Это превышает общий объем газа, экспортированного Испанией в 21 страну мира, включая некоторых членов ЕС. До февраля 2022 года большая часть газа, поставляемого Россией в Европу, поступала через трубопровод «Северный поток» в Германию. Теперь он поступает в Испанию и уже оттуда распределяется вглубь континента, меняя направление потока с востока на запад на противоположное.

Франция импортировала 3,6 млн тонн российского СПГ в прошлом году, что составило 41% от ее импорта газа. Бельгия импортировала около 4,8 млн тонн российского СПГ — почти вдвое больше объема, перекачанного в Нидерланды. Через голландские терминалы поступило около 0,7 млн тонн.

В прошлом году Германия импортировала 48,6% своего газа по трубопроводам из Бельгии, Франции и Нидерландов, согласно федеральному сетевому регулятору Bundesnetzagentur. Как минимум 13,7% газа в немецкой сети может быть российским.