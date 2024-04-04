Грант Шеппс призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и признать, что Европа живет в «‎‎предвоенном состоянии». В статье для The Telegraph, посвященной 75-летию НАТО, глава ведомства заявил: союзники, которые не тратят на оборону более 2% ВВП, «‎играют с будущим Запада в русскую рулетку»‎.

В прошлом году только 11 членов НАТО достигли целевого показателя в 2%, впервые установленного почти два десятилетия назад. Среди стран, которые потратили меньше на оборону, были Франция и Германия. Ожидается, что в этом году уже 18 из 32 членов альянса доведут расходы до 2% ВВП.

Париж и Берлин недавно объявили, что достигнут цели в 2024 году. «Мы должны выйти за рамки этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Однако некоторые страны по-прежнему не достигают даже 2%. Это не может продолжаться», — подчеркнул министр.

«Отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны снова срочно задуматься о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру», — уточнил Шеппс.

Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон выступил с аналогичным сообщением 3 апреля во время двухдневной поездки в Брюссель на саммит НАТО на уровне министров иностранных дел. Он сказал союзникам, что тратить 2% на оборону — это «лучший способ подготовиться к выборам в США осенью», явно ссылаясь на возможность победы Дональда Трампа. Ранее американский политик заявил о возможности вывести США из военного альянса.

Кэмерон также предупредил, что НАТО столкнется с «очень мрачным будущим», если ее союзники позволят президенту РФ Владимиру Путину добиться успеха в Украине. Жесткие послания союзникам по НАТО прозвучали в то время, когда Консервативная партия ведет дебаты об увеличении расходов на оборону в Великобритании. В настоящее время королевство тратит на оборону около 2,3% ВВП. Премьер-министр Риши Сунак стремится увеличить эту цифру до 2,5%, но не установил сроки, когда это произойдет.