ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия не видит смысла в диалоге с НАТО
Москва не видит смысла обсуждать соглашение о безопасности со странами Запада в то время, когда военный альянс прямо называет Россию «‎угрозой»‎, уточнили в МИД
Россия не видит смысла в диалоге с НАТО
Reuters / Reuters
4 апреля 2024 г.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России нет планов вступать в вооруженное противостояние с НАТО. По его словам, не Москва задает агрессивный тон и говорит о готовности к открытой конфронтации с западным альянсом, такой тон задают сами страны НАТО. При этом дипломат отметил, что РФ не видит смысла в обсуждении возможного соглашения о гарантиях безопасности с Западом.

Грушко уточнил: НАТО открыто называет Россию «‎прямой угрозой»‎, в такой атмосфере невозможно вести диалог о гарантиях. При этом политик напомнил, что ранее Москва неоднократно выступала с предложениями о выстраивании фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности. В декабре 2021 года, за два месяца до начала российского вторжения в Украину, Россия предложила НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности. Однако в альянсе отвергли предложение России.

Грушко отметил, что отношениях между РФ и НАТО пошли по наклонной и ухудшаются намеренно. Дипломат обвинил альянс в попытке «‎‎развязать гибридную войну против России». По оценке политика, уровень взаимодействия и каналы диалога между Москвой и НАТО остаются на критически низком уровне. В 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым, страны альянса решили прекратить практическое сотрудничество с РФ по гражданской и военной линиям.

Несмотря на это, Москва и НАТО по-прежнему сохраняют «горячую линию» для контактов по вопросам безопасности, отметил Грушко. Но у Москвы растут сомнения в необходимости такого канала связи с Брюсселем, уточнил дипломат. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее заявил, что альянс должен готовиться к прямому столкновению с Россией в ближайшие 20 лет. По его оценке, пока Брюссель не фиксирует признаки того, что Москва готовится к нападению на НАТО, однако страны альянса должны быть готовы к такому сценарию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us