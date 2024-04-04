Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России нет планов вступать в вооруженное противостояние с НАТО. По его словам, не Москва задает агрессивный тон и говорит о готовности к открытой конфронтации с западным альянсом, такой тон задают сами страны НАТО. При этом дипломат отметил, что РФ не видит смысла в обсуждении возможного соглашения о гарантиях безопасности с Западом.

Грушко уточнил: НАТО открыто называет Россию «‎прямой угрозой»‎, в такой атмосфере невозможно вести диалог о гарантиях. При этом политик напомнил, что ранее Москва неоднократно выступала с предложениями о выстраивании фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности. В декабре 2021 года, за два месяца до начала российского вторжения в Украину, Россия предложила НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности. Однако в альянсе отвергли предложение России.

Грушко отметил, что отношениях между РФ и НАТО пошли по наклонной и ухудшаются намеренно. Дипломат обвинил альянс в попытке «‎‎развязать гибридную войну против России». По оценке политика, уровень взаимодействия и каналы диалога между Москвой и НАТО остаются на критически низком уровне. В 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым, страны альянса решили прекратить практическое сотрудничество с РФ по гражданской и военной линиям.

Несмотря на это, Москва и НАТО по-прежнему сохраняют «горячую линию» для контактов по вопросам безопасности, отметил Грушко. Но у Москвы растут сомнения в необходимости такого канала связи с Брюсселем, уточнил дипломат. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее заявил, что альянс должен готовиться к прямому столкновению с Россией в ближайшие 20 лет. По его оценке, пока Брюссель не фиксирует признаки того, что Москва готовится к нападению на НАТО, однако страны альянса должны быть готовы к такому сценарию.