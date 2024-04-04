Израиль призывает десятки тысяч резервистов для работы на установках противовоздушной обороны (ПВО). Власти страны опасаются, что в ближайшее время Иран нанесет удары в отместку за израильскую атаку по иранскому консульству в Сирии.

В результате удара были убиты 13 человек, в том числе Мохаммад Реза Захеди — высший чиновник Революционной гвардии Ирана в Сирии. Убиты также несколько других высокопоставленных офицеров КСИР и членов «Хезболлы».

Как передает Jerusalem Post (JPost), в израильском правительстве опасаются, что любой ответный удар непосредственно с иранской территории, а не через проиранских прокси в регионе, включая ливанскую «‎Хезболлу»‎, потребует более существенного и прямого ответа от израильской армии. Потому Израиль увеличивает призыв. Израильские военные уже начали подготовку к возможной израильской атаке и приняли превентивные меры.

В частности, как отмечает JPost, армия укрепляет систему противовоздушной обороны «‎Железный купол»‎. Иран пообещал принять ответные меры за нападение, вызвав опасения в Израиле по поводу целей возмездия. Как сообщили в ЦРУ, Тегеран готовит военный ответ на действия Израиля в течение последующих 48 часов.

Ранее верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удар по иранскому консульству не останется без ответа и Израиль «‎пожалеет о содеянном»‎.

Израильские СМИ сообщают, что военные по всей стране перешли в состояние повышенной боеготовности, ожидая возможных действий со стороны Ирана либо «‎Хезболлы»‎. В последние недели ливанская группировка усилила обстрелы севера Израиля. В ответ израильская армия начала массированные атаки по югу и центральным районам Ливана. Только за прошлую неделю от израильских ударов погибли 17 человек.