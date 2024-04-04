Основатель WCK: Израиль убивал сотрудников в Газе «машина за машиной»

Основатель американской неправительственной организации World Central Kitchen Хосе Андрес отверг утверждения Израиля и США о том, что семеро его сотрудников были убиты непреднамеренно. По его словам, израильские военные убивали его коллег «машину за машиной», а вторжение в сектор Газа превратилось в «войну против человечества» #Палестина #Газа #авиаудар #удар #Израиль #атака #погибшие #WCK #ХосеАндреас