Министерство иностранных дел Турции обратилось к Армении с призывом передать Азербайджану детальные карты минных полей на территориях, освобожденных Баку от оккупации.

«Мы призываем Армению передать Азербайджану точные карты заминированных полей», — говорится в заявлении.

«Мы разделяем озабоченность безопасностью таких стран, как Афганистан, который давно сталкивается с серьезной угрозой загрязнения наземными минами, и Азербайджан, на освобожденной территории которого находится неопределенное количество мин», — сообщает МИД Турции.

Обращение было опубликовано 4 апреля — в день, объявленный ООН Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

«Мы поддерживаем Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также международное сотрудничество в этой области», — говорится также в заявлении ведомства.

«Мы продолжим оказывать решительную поддержку на местах и на международной арене странам, борющимся с этой опасностью», — добавили в министерстве.

Днем ранее Министерство иностранных дел Азербайджана в своем заявлении сообщило, что после второй Карабахской войны 65 граждан Азербайджана погибли, наступив на мины в освобожденном от оккупации Карабахе. В заявлении отмечается также, что из 65 погибших 15 человек были солдатами, а 50 — гражданскими лицами.

«Отказ Армении предоставить карту с указанием мест расположения мин подрывает региональную безопасность, сотрудничество и мирные усилия», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.