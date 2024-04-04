ПОЛИТИКА
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Кадры с дрона до и после израильской осады показывают масштабы разрушений «Аль-Шифа»
Когда-то крупнейший и наиболее современный медицинский комплекс в Газе — больница «Аль-Шифа» — превратился в руины после 2-недельной осады израильской армией в середине марта. Кадры с дрона показывают состояние больницы до и после израильских атак. #trtнарусском #палестина #разрушения #газа #альшифа #больница #израиль #осада #дрон #допосле #палестинцы #руины #дрон #trtrussian
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4 апреля 2024 г.
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