Кадры с дрона до и после израильской осады показывают масштабы разрушений «Аль-Шифа»

Когда-то крупнейший и наиболее современный медицинский комплекс в Газе — больница «Аль-Шифа» — превратился в руины после 2-недельной осады израильской армией в середине марта. Кадры с дрона показывают состояние больницы до и после израильских атак. #trtнарусском #палестина #разрушения #газа #альшифа #больница #израиль #осада #дрон #допосле #палестинцы #руины #дрон #trtrussian