Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам НАТО с призывом выделить для украинской армии больше систем ПВО Patriot. С этим обращением к главам МИД стран альянса он выступил на встрече в Брюсселе в день 75-летия со дня основания организации.

«Я не хочу портить сегодняшний день рождения, но моим главным посланием сегодня будут Patriots», - сказал Кулеба, выступая вместе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

«Спасение украинских жизней, спасение украинской экономики, спасение украинских городов зависит от наличия Patriots и других систем ПВО в Украине, и мы говорим о Patriots, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — добавил глава МИД Украины.

В интервью Reuters в среду Кулеба сказал, что партнеры Украины не обеспечивают достаточной противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, несмотря на то что в их арсеналах уже имеется более 100 систем Patriot.

В последние недели Россия обрушила шквал атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру, что подчеркивает острую необходимость Киева в защите.