ПОЛИТИКА
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Теракт в Сомали: среди погибших – турок
Взрыв заминированного автомобиля в Могадишо привел к гибели двух сотрудников гуманитарной организации, один из которых был гражданином Турции. Еще четверо получили ранения
Теракт в Сомали: среди погибших – турок
Сомали / Архивное фото / Others
4 апреля 2024 г.

Сотрудники гуманитарной организации подверглись нападению в столице Сомали Могадишо. В результате взрыва заложенной на обочине бомбы погибли двое, в том числе турецкий гражданин.

Еще четверо сотрудников получили ранения. Сейчас ведется расследование случившегося. Предполагается, что за атакой стоит террористическая группировка «Аш-Шабаб».

В Сомали существует серьезная проблема с терроризмом. Отсутствие сильной и единой власти, угроза террористической группировки «Аш-Шабаб» и внутренние конфликты создают непредсказуемый уровень опасности для жителей.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, почти половина населения Сомали (8,25 миллиона человек) нуждается в гуманитарной помощи.

Новым федеральным властям удалось смягчить гуманитарное положение в стране, но ситуация в сфере безопасности остается сложной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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