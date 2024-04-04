Сотрудники гуманитарной организации подверглись нападению в столице Сомали Могадишо. В результате взрыва заложенной на обочине бомбы погибли двое, в том числе турецкий гражданин.

Еще четверо сотрудников получили ранения. Сейчас ведется расследование случившегося. Предполагается, что за атакой стоит террористическая группировка «Аш-Шабаб».

В Сомали существует серьезная проблема с терроризмом. Отсутствие сильной и единой власти, угроза террористической группировки «Аш-Шабаб» и внутренние конфликты создают непредсказуемый уровень опасности для жителей.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, почти половина населения Сомали (8,25 миллиона человек) нуждается в гуманитарной помощи.

Новым федеральным властям удалось смягчить гуманитарное положение в стране, но ситуация в сфере безопасности остается сложной.