ПОЛИТИКА
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Польша предлагает НАТО нарастить расходы на оборону
Президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой увеличить оборонные расходы стран - членов НАТО с 2% до 3% ВВП
Польша предлагает НАТО нарастить расходы на оборону
Анджей Дуда / Фото: Reuters / Others
4 апреля 2024 г.

Президент Польши Анджей Дуда стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств - членов НАТО с 2% до 3% ВВП. Об этом сообщает RMF24.

Во время речи, посвященной 75-й годовщине подписания Североатлантического договора, Дуда подчеркнул: «Я принял решение направить письмо всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где сформулировано предложение вместе с обоснованием, почему сегодня является оправданным увеличение оборонных расходов и установление порога в 3% ВВП в странах Североатлантического альянса».

«Своей агрессивной политикой, восстановлением российского империализма, агрессией против Украины Россия четко и ясно показала, что – к сожалению – она возвращается в своей политике ко временам холодной войны», – заявил Анджей Дуда. Он напомнил, что тогда «страны НАТО тратили 3% ВВП на свою оборону» и предложил вернуться к этому уровню.

Польский лидер призвал обсудить этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, признавая, что «это, безусловно, будут долгие дебаты» для достижения консенсуса.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО увеличить оборонные расходы сверх 2% ВВП с предстоящими президентскими выборами в США.

В свою очередь потенциальный кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что при его президентстве США останутся в НАТО, но только если европейские страны будут «играть честно».

Стоит отметить, что за 10 лет российско-украинской войны в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходов на оборону, превышающих 2% ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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