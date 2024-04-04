Министры иностранных дел стран НАТО собрались в Брюсселе для подготовки к июльскому саммиту и обеспечения устойчивой и расширенной помощи Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в первой сессии встречи.

По информации дипломатических источников, во второй день заседаний Фидан провел встречи с рядом коллег, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и главу МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

В ходе переговоров с британским коллегой Дэвидом Кэмероном обсуждались события в Газе, важность признания палестинского государства, а также ситуация на Украине и сотрудничество в оборонной сфере. С греческим министром Йоргосом Герапетритисом были рассмотрены двусторонние и региональные вопросы, включая подготовку к визиту премьер-министра Греции в Турцию.

На встрече с финской коллегой Элиной Валтонен Фидан затронул темы борьбы с терроризмом, безопасности и имплементацию трехстороннего меморандума с Финляндией и Швецией. По данным источников, турецкий министр подчеркнул необходимость совместной борьбы НАТО с терроризмом.

Ожидается, что Фидан напомнит союзникам о неприемлемости сотрудничества некоторых членов альянса с террористическими группировками PKK/PYD/YPG. Также прогнозируется его выступление против санкций между союзниками в оборонной сфере.

С южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем обсуждались ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Корейском полуострове, а также двустороннее сотрудничество на основе «Дорожной карты» 2023 года, в частности в оборонной промышленности, экономике и энергетике. Фидан также встретился с вице-премьером и главой МИД Болгарии Марией Габриэль.