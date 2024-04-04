ТУРЦИЯ
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Анкара критикует встречу Армения – ЕС – США
Турция призывает третьи страны занять беспристрастную позицию для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией и достижения долгосрочного мира в регионе
Анкара критикует встречу Армения – ЕС – США
Министерство иностранных дел Турции / Фото: МИД Турции / Others
4 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что после освобождения Азербайджаном оккупированных территорий по итогам Второй Карабахской войны и восстановления суверенитета на всей территории страны появилась «историческая возможность для установления прочного мира и стабильности в регионе».

В заявлении говорится: «В этот период, когда мы очень близки к успешному достижению этой исторической возможности, крайне важно, чтобы третьи стороны, особенно внерегиональные игроки, подходили к процессу справедливо и беспристрастно и тщательно избегали нанесения ущерба процессу».

МИД Турции раскритиковал запланированную на 5 апреля трехстороннюю встречу Армении, ЕС и США, заявив: «Мы обязаны четко заявить, что эта встреча подорвет принцип беспристрастности, который должен лежать в основе решения сложных проблем в регионе».

Анкара предупредила, что «инициатива, исключающая Азербайджан, вместо содействия миру приведет к превращению Южного Кавказа в арену геополитического соперничества».

«Мы вновь призываем третьи страны при предпринимаемых в рамках процесса шагах учитывать параметры региона и соблюдать равное отношение к сторонам», — говорится в заявлении.

Турция заверила, что «продолжит выполнять свою роль и поощрять использование исторической возможности для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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