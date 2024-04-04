Президент США Джо Байден выразит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свое «недовольство» и «гнев» в связи с гибелью семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в результате израильского удара в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.

Байден был «разгневан» и «очень разочарован» инцидентом, однако позиция США по поддержке израильской операции остается прежней. В первом после удара телефонном разговоре с Нетаньяху в четверг президент намерен высказать свою позицию.

Белый дом требует от Израиля пересмотреть подход к передаче данных о местонахождении гуманитарных работников. «Либо информация не дошла до тех, кто наводил на цель, либо ей пренебрегли. В любом случае это проблема», — заявил источник CNN.

2 апреля WCK, оказывающая помощь пострадавшим от бедствий, сообщила о гибели 7 своих сотрудников, в том числе 4 иностранцев, в результате израильского удара по их автомобилю в Газе.

Армия Израиля начала проверку «инцидента, который привел к трагической гибели людей». Ее представитель выразил соболезнования WCK и странам погибших, пообещав поделиться результатами расследования.

Отношения между президентом США Джо Байденом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху остаются напряженными из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа.

По данным Axios, риторика и действия Нетаньяху вынудила Байдена принять сложное решение — разорвать личные отношения с Нетаньяху, несмотря на то что они знакомы уже более 40 лет. При этом США продолжают поддерживать Израиль в его чудовищной войне в секторе Газа, которая уже стала причиной смерти более 33 тыс. палестинцев.

Байден неоднократно обращался к Нетаньяху с призывом допустить гуманитарную помощь в Газу и сохранить жизни мирных жителей. Американский президент подчеркивал, что реальное решение конфликта - создание двух государств, еврейского и палестинского, чему противится Нетаньяху.