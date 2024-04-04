ПОЛИТИКА
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Что такое World Central Kitchen и как убийство их сотрудников повлияет на жителей Газы?
Организация World Central Kitchen объявила о приостановке своей деятельности в Газе после того, как семь ее сотрудников — граждан разных стран были убиты в результате израильского авиаудара 2 апреля. Что это за организация, чем занимается и почему ее уход из Газы может стать катастрофой? #Палестина #Газа #авиаудар #удар #Израиль #атака #погибшие #WCK #ХосеАндреас
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4 апреля 2024 г.
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