Власти Сомали выслали посла Эфиопии и закрыли эфиопские консульства в полуавтономном регионе Пунтленд и отколовшемся регионе Сомалиленд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сомалийских чиновников.

Кроме того, Сомали также отозвала своего посла из Эфиопии. Об этом Bloomberg заявил государственный министр иностранных дел Сомали Али Балкад.

Причиной недовольства Сомали стали планы Эфиопии, не имеющей выхода к морю, построить военно-морскую базу в Сомалиленде для доступа к Аденскому заливу. 1 января эфиопские власти подписали соглашение с регионом об аренде 20 км береговой линии.

Эфиопия пообещала Сомалиленду со временем признать его независимым «государством», писало ранее агентство Reuters.

Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, но не получил международного признания. Пунтленд объявил себя автономией в составе Сомали в 1998 году.

В феврале президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд назвал сделку незаконной и пригрозил «защитить себя», если Эфиопия продолжит работу над базой.